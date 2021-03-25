Khloe Kardashian kız kardeşi Kourtney Kardashian ile kucak dansı yaptı

Khloe Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian'ın giyim koleksiyonu için gerçekleşen fotoğraf çekiminde baştan çıkarıcı bir pozla kıskanılacak kıvrımlarını sergiledi. Markanın çekimleri için bir araya gelen televizyon ünlüsü kardeşlerden Khloe Kardashian bir ara gaza gelip kardeşine kucak dansı yaptı.

Khloe ve Kourtney kardeşler o anları her zaman olduğu gibi Instagram story bölümünden paylaştılar. Kardashian markası SKIMS’in tanıtımı için lüks bir pijama partisi teması seçildi.

