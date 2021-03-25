MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Khloe Kardashian kız kardeşi Kourtney Kardashian ile kucak dansı yaptı

Khloe Kardashian kız kardeşi Kourtney Kardashian ile kucak dansı yaptı

25.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Khloe Kardashian, yeni Skims marka tulumunu tanıtmak için kız kardeşleri Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian ile serinin ipeksi pijamalarıyla pantolonunu tanıttı. Televizyon ünlüsü kardeşler, markanın çekimlerinde gaza gelip kucak dansı yaptı.

Khloe Kardashian kız kardeşi Kourtney Kardashian ile kucak dansı yaptı

Khloe Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian'ın giyim koleksiyonu için gerçekleşen fotoğraf çekiminde baştan çıkarıcı bir pozla kıskanılacak kıvrımlarını sergiledi. Markanın çekimleri için bir araya gelen televizyon ünlüsü kardeşlerden Khloe Kardashian bir ara gaza gelip kardeşine kucak dansı yaptı.

0_shoot

Anastasia Karanikolaou, duştan çırılçıplak paylaştıDuştan çırılçıplak paylaştı

Khloe ve Kourtney kardeşler o anları her zaman olduğu gibi Instagram story bölümünden paylaştılar. Kardashian markası SKIMS’in tanıtımı için lüks bir pijama partisi teması seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kim Kardashian Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa sessizliğini ilk kez bozdu

Mia Khalifa sessizliğini bozdu: 'Tam 3 yıl boyunca...'

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 27 Mart Cumartesi İbo Show 19. bölüm fragmanı ve konukları

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!

Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ece Gürsel'in sağlık durumu nasıl?

Ece Gürsel sağlık durumu

Kerem Bürsin'den Hande Erçel paylaşımı! Güzelliğine övgü yağdırdı

Hande Erçel'in güzelliğine övgü yağdırdı!

Arka Sokaklar oyuncusu Merve Oflaz koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar'da bir koronavirüs şoku daha! Ünlü oyuncu da yakalandı

Suavi kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? İşte koronavirüs'e yakalanan Suavi'nin sağlık durumu

Suavi'nin sağlık durumu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.