MAGAZİN

Khloe Kardashian'ın kızı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

ABD’li reality show yıldızı Khloe Kardashian’ın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği açıklandı.

Hayranları tarafından heyecanla beklenen 33 yaşındaki Kardashian doğumu, erkek arkadaşı NBA yıldızı Tristian Thompson’un kendisini aldattığının ortaya çıkmasının ardından 48 saat geçmeden gerçekleşti.

Khloe Kardashian'ın kızı oldu

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Reality show yıldızı Khloe Kardashian'ın Ohio’daki Cleveland Clinic’te yerel saatle sabah dört civarında sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.
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TRISTAN THOMPSON DA DOĞUMDA KHLOE KARDASHIAN'IN YANINDAYDI

TRISTAN THOMPSON DA DOĞUMDA KHLOE KARDASHIAN'IN YANINDAYDI
33 yaşındaki yıldıza doğumu esnasında annesi Kris Jenner, kızkardeşleri Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian’ın yanı sıra, kensini aldattığı öne süre sürülen erkek arkadaşı Tristan Thompson’un da destek için yanında bulunduğu ifade edildi.
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Kardashian’ın erkek arkadaşı 27 yaşındaki NBA oyuncusu Thompson, geçen hafta New York’taki bir barda striptizcilik yapan Lani Blair ile samimi bir şekildeyken paparazzilere yakalanmış, ikilinin geceyi beş yıldızlı bir otelde birlikte geçirdiği öne sürülmüştü.
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Diğer taraftan TMZ adlı internet sitesi, Washington’daki bir barda Thompson’u üç kadınla birlikte eğlenirken göründüğü bir video yayınlayarak, ve ünlü basketbolcunun Kardashian’ı birden çok kez aldattığını iddia etti.
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Kardashian ailesine yakın kaynaklar ise, doğumuna günler kala erkek arkadaşının kendisini aldattığının öğrenen Khloe Kardashian’ın öfke nöbeti geçirdiğini söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Tristian Thompson

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