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Kibariye'den Ali Küçükbalçık'a: Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var

02.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın TV8 ekranlarında hazırlayıp sunduğu Paylaş Benimle adlı programa , Kibariye'nin evliliği ve eşiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Programa son dönemde çok eleştirilen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık da konuk oldu.

Kibariye'den Ali Küçükbalçık'a: Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var

Kibariye'nin evliliği ve eşiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulunduğu programa, son dönemde çok eleştirilen Ali Küçükbalçık da konuk oldu. Hakkındaki eleştirilere cevap veren Ali Küçükbalçık eşinin elinden tutup şikayetlerini dinledi.

"SEVGİYE, SAYGIYA, HÜRMETE İHTİYACIM VAR"

Programda bazen çok yalnız kaldığını ifade eden usta sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili şu sözleri ifade etti; "Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var. Bunu hep eşimden bekledim. Bir evlilikte bu sevginin hissettirilmesi çok önemlidir."

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"EŞİME SEVGİM ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Ali Küçükbalçık ise eşi Kibariye ile olan ilişkisi için duygularını şu şekilde belirtti; "Türkiye'de Kibariye bir ekoldür. Kibariye ile evlenmeden önce ona hayrandım. Onu çok seviyordum. Bütün duyguları yaşayabilecek bir gücümüz var. Her duyguyu istediğimiz zaman yaşayabiliyoruz. Geçmişten ders alıp yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman onun yanında olamadığımı gördüm. Bazı duygularına merhem olmam gerektiğini de biliyordum. Sonuç itibariyle toparlayıcıyım. Allah'ın izni ile o hakikati yerine getirebiliyorum. Eşime karşı sevgim ölene kadar devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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