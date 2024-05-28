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Kibariye'nin eşi ile ilgili sözleri olay olmuştu! Tuğba Ekinci'den destek geldi! "Aldatmayan erkekte..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 14:16
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Kibariye geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, eşinin aldatma haberlerine ilişkin konuşmuştu. Aldatmayan erkek olmadığını söyleyen Kibariye eşini çok sevdiğini dile getirmişti. Kibariye'ye, şarkıcı Tuğba Ekinci'den destek veren açıklama geldi. Ekinci, "Aldatmak erkeğin elinin kiridir, erkek dediğin aldatabilir" dedi.

Kibariye'nin eşi ile ilgili sözleri olay olmuştu! Tuğba Ekinci'den destek geldi! "Aldatmayan erkekte..."

Arabesk müziğinin ünlü ismi Kibariye, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda aldatmayan erkek olmadığını söyleyerek; eşini çok sevdiğini dile getirmişti.

Şarkıcı, "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam, bana annem böyle öğretti. Ben kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" demişti.

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Şarkıcının magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamasına, meslektaşı Tuğba Ekinci'den destek geldi. "Aldatmak erkeğin elinin kiridir" diyen Ekinci, şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

"ALDATMAYAN ERKEKTE SORUN VARDIR"

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu olan ünlü şarkıcı, ihanet ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Aldatan adam evdekine daha düşkündür, aldatmayan erkekte sorun vardır. Aldatmak erkeğin elinin kiridir! Erkek dediğin birazcık aldatabilir."

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