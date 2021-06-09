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Kibariye'nin kocası bir kadınla el ele! "Belki iş arkadaşıdır"

09.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık’ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler ardından Kibariye'nin yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Kibariye'nin kocası bir kadınla el ele! "Belki iş arkadaşıdır"

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Ünlü çift yine aynı iddialarla gündemde...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık’ın tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele görüntüsü ortaya çıktı.

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Kibariye, UçanKuş TV’ye konuştu. İşte Kibariye'nin şoke eden açıklaması:

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"Gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki görüntüleri Ali’ye soracağım. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene ayakta tuttum. Bilmem neler için yuvamı yıkamam."

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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