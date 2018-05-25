Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık boşanıyor mu?

Günlerdir eşi Ali Küçükbalçık’ın 10 milyon liraya yaklaştığı söylenen borçları ve onun tarafından ihanete uğradığı haberleriyle gündemde olan Kibariye Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuştu.

Kibariye'nin açıklamaları şöyle:

Benim kimseye borcum yok. Beni herkes tanır, kimsenin parasının üzerine yatacak bir kadın değilim. Dönerci dükkanından alacağı olduğunu söyleyen çalışanlar, niye parayı benden istiyor? Ben o dükkana bir tek gün gittim, o da açılışında...

O BENİM KOCAM

Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir. Bu yüzden ihanet olayını düşüneceğim...

BİLMEM NE KADINLAR İÇİN YUVAMI YIKMAM

Bilmem ne kadınlar için ben yuvamı yıkmam... Her şeye göğüs gererim. Lübnanlı dediğiniz kadını tanımıyorum. Ben gözümle görmedim, kocamı yakalamadım. Sizlerden öğreniyorum ihanet haberlerini. Ama bu benim için para puldan daha önemli meseledir.

Gelinlik çağında kızım var, 18 yaşına geldi.Kendim için değil, en çok onun için üzülüyorum. Haberleri görünce gözyaşı döktü, günah. Ben onun üzülmesine daha çok üzülüyorum.