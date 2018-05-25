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Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık boşanıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 10:11 | Son Güncelleme

Kibariye'nin (57) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık’tan (37) boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Şarkıcı sessizliğini bozdu

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık boşanıyor mu?

Günlerdir eşi Ali Küçükbalçık’ın 10 milyon liraya yaklaştığı söylenen borçları ve onun tarafından ihanete uğradığı haberleriyle gündemde olan Kibariye Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuştu.

Kibariye'nin açıklamaları şöyle:

Benim kimseye borcum yok. Beni herkes tanır, kimsenin parasının üzerine yatacak bir kadın değilim. Dönerci dükkanından alacağı olduğunu söyleyen çalışanlar, niye parayı benden istiyor? Ben o dükkana bir tek gün gittim, o da açılışında...

KİBARİYE

O BENİM KOCAM

Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir. Bu yüzden ihanet olayını düşüneceğim...

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BİLMEM NE KADINLAR İÇİN YUVAMI YIKMAM

Bilmem ne kadınlar için ben yuvamı yıkmam... Her şeye göğüs gererim. Lübnanlı dediğiniz kadını tanımıyorum. Ben gözümle görmedim, kocamı yakalamadım. Sizlerden öğreniyorum ihanet haberlerini. Ama bu benim için para puldan daha önemli meseledir.

Gelinlik çağında kızım var, 18 yaşına geldi.Kendim için değil, en çok onun için üzülüyorum. Haberleri görünce gözyaşı döktü, günah. Ben onun üzülmesine daha çok üzülüyorum.

Gerildim bu haberlerden. Birkaç gün düşünüp karar vereceğim boşanıp boşanmamaya... Ben yuvamı korumak için bu kadar uğraştım, bu kadar tuttum ama o yabancı kadının fotoğrafını görünce gücüme gitti... Kimin olsa gider.

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KARAR VERCEĞİM

Ben bu evlilikte zor dururum herhalde artık. Belki de duramayabilirim... Yuvamı yıkmak istemiyorum ama bunun kararını bir-iki gün içinde vereceğim... Bilmiyorum, düşüneceğim...

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BAŞKA KOCA ALACAK DEĞİLİM

Boşanma iyi düşünülmesi gereken bir şey... 58 yaşındayım. Bu saatten sonra ben afedersin bunu bırakıp başka koca alacak değilim. Böyle şeyler çok ayıp bizim kitabımızda... Ben çocuğuma ve işime adamışım kendimi... Köpek gibi de çalışıp her şeyin üstesinden geleceğim.

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye Ali Küçükbalçık ihanet

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