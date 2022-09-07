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Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

07.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den 24 yaşındaki Rachel Cullen ve 21 yaşındaki arkadaşı Sophie Luke, eğlenmek için Hampshire'da bulunan Angel-JD Wetherspoon isimli mekana gittiler. Luke her şeyden habersizken arkadaşı Cullen'ın kartal gözleriyle fark ettiği şey belki de arkadaşının hayatını kurtardı.

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Eğlenmeye çıkan iki genç kadın, votka, yeşil limon ve limonata içeren birer içki sipariş etmişlerdi. İçkileri geldiğinde Cullen birden, Luke'ın içkisindeki kabarcıkları fark etti. Biraz daha dikkatli baktığında gördüğü şey karşısında şoke oldu çünkü bardağın dibinde beyaz bir hap vardı.

''ŞOK GEÇİRDİK''

bardak

Neyse ki genç kadın, henüz içkisini yudumlamamıştı. Cullen hızla içkiyi alıp bar çalışanlarını durumdan haberdar etti. ''Neler olabileceğini düşünmek korkunç. Şok geçirdik'' diyen genç kadın, yaşadıkları dehşeti anlattı.

KAMERALARI KONTROL ETTİLER

arkadaş90

Barmene olayı bildirdikten sonra, genç kadınların içecekleri, kapaklı bardakla servis edilen iki yeni içkiyle değiştirildi. Yöneticiler, bir suçlu bulmak amacıyla güvenlik kamerası görüntülerini bile kontrol etti ancak sonuç alamadılar.

HERKESİ UYARDI

kapak

Ancak Cullen, sonraki 15 dakika boyunca dışarıdaki her masayı dolaşıp insanlara içkilerine dikkat etmelerini söylediğini ve onlara kendilerine verilen kapaklardan dağıttığını açıkladı.

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alkol
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