Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Eğlenmeye çıkan iki genç kadın, votka, yeşil limon ve limonata içeren birer içki sipariş etmişlerdi. İçkileri geldiğinde Cullen birden, Luke'ın içkisindeki kabarcıkları fark etti. Biraz daha dikkatli baktığında gördüğü şey karşısında şoke oldu çünkü bardağın dibinde beyaz bir hap vardı.

''ŞOK GEÇİRDİK''

Neyse ki genç kadın, henüz içkisini yudumlamamıştı. Cullen hızla içkiyi alıp bar çalışanlarını durumdan haberdar etti. ''Neler olabileceğini düşünmek korkunç. Şok geçirdik'' diyen genç kadın, yaşadıkları dehşeti anlattı.

KAMERALARI KONTROL ETTİLER

Barmene olayı bildirdikten sonra, genç kadınların içecekleri, kapaklı bardakla servis edilen iki yeni içkiyle değiştirildi. Yöneticiler, bir suçlu bulmak amacıyla güvenlik kamerası görüntülerini bile kontrol etti ancak sonuç alamadılar.

HERKESİ UYARDI

Ancak Cullen, sonraki 15 dakika boyunca dışarıdaki her masayı dolaşıp insanlara içkilerine dikkat etmelerini söylediğini ve onlara kendilerine verilen kapaklardan dağıttığını açıkladı.



