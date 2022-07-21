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Kılıbık filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kılıbık filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

21.07.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda ara ara yer alan eski türk filmi Kılıbık hakkındaki detaylar seyirciler tarafından merak konusu oldu. Türk komedi filminin Senaryosu Osman Fahir Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilmiş. Peki Kılıbık nerede ve ne zaman çekildi? Kılıbık konusu nedir? İşte ayrıntılar..

Kılıbık filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kılıbık filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

1983 yapımı Türk komedi filmi Kılıbık filminin başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almıştır. Filmin müzikleri Cahit Berkay'a ait. Peki Kılıbık nerede ve ne zaman çekildi? Kılıbık konusu nedir, oyuncuları kim? Haberin devamında...

KILIBIK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kılıbık filmi 21 Temmuz Perşembe bugün saat 22:30 da Fox Tv'de ekrana gelecek

KILIBIK NEREDE ÇEKİLDİ

1983 yapımı komedi filmi Kılıbık, birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren Yeşilçam filmlerindendi. Gününmüzde hala önemini koruyan film, İstanbul, Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekildi.

KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kamil

Nevra Serezli - Mihrimah

Ali Şen - Müslüm

Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi

Günay Girik - Erol

Billur Emre - Şenay

Reha Yurdakul - Komiser

Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı

Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı

Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı

Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı

Günay Güner - Niyazi'nin Adamı

Gökhan Mete - Bakkal Halil

Muzaffer Civan - Kasap Mehmet

Hüseyin Kutman - Patron

Adem Taşay - Antrenör

Cevdet Arıkan - Savcı

Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin

Kudret Karadağ - Koğuş Ağası

İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir

İhsan Gedik - Leylek Kadri

Sırrı Elitaş - Kara Bela

Zafer Ergin

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal kılıbık
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