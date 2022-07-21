Kılıbık filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kılıbık filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

1983 yapımı Türk komedi filmi Kılıbık filminin başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almıştır. Filmin müzikleri Cahit Berkay'a ait. Peki Kılıbık nerede ve ne zaman çekildi? Kılıbık konusu nedir, oyuncuları kim? Haberin devamında...
Kılıbık filmi 21 Temmuz Perşembe bugün saat 22:30 da Fox Tv'de ekrana gelecek
1983 yapımı komedi filmi Kılıbık, birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren Yeşilçam filmlerindendi. Gününmüzde hala önemini koruyan film, İstanbul, Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekildi.
Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.
Kemal Sunal - Kamil
Nevra Serezli - Mihrimah
Ali Şen - Müslüm
Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi
Günay Girik - Erol
Billur Emre - Şenay
Reha Yurdakul - Komiser
Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı
Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı
Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı
Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı
Günay Güner - Niyazi'nin Adamı
Gökhan Mete - Bakkal Halil
Muzaffer Civan - Kasap Mehmet
Hüseyin Kutman - Patron
Adem Taşay - Antrenör
Cevdet Arıkan - Savcı
Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin
Kudret Karadağ - Koğuş Ağası
İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir
İhsan Gedik - Leylek Kadri
Sırrı Elitaş - Kara Bela
Zafer Ergin
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