Kılıçdaroğlu, Aydın'da Tekstil Parkı açılışında konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi, insan haklarını istiyorsanız, bizim dışımızdaki canlıların hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılın. Bize katılın nehirler gibi okyanusa akalım, bize katılın nehirler gibi çağlayalım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tekstil Parkın açılışında, Marmaris'teki orman yangınına değindi.

Geçen sene de ormanların yandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Geçen seneki beceriksizliklerini bu yıl da aynen sürdürüyorlar. Ormanlar yanıyor, hala gece görüşlü helikopter alacak mıyız almayacak mıyız... Koca bir yıl geçti..." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydınlıları düşündüğü için böyle bir park yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin de işte böyle yönetilmesini istiyorsanız, sizin ödediğiniz her kuruş verginin hesabının size ödenmesini istiyorsanız, Türkiye'nin en verimli alanlarının bir beton ormanına dönüşmesini istemiyorsanız yapacağınız tek şey var bize katılacaksınız. Bizim yolumuz, adalet, hak, hukuk yoludur. Hakkı hukuku ve adaleti savunanlarla beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

Zor şartlardan geçildiğinin farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin önünde ciddi engellerin olduğunu da biliyorum ama sizden bir şey istiyorum, sakın moralinizi bozmayın. Sizden istediğim sandık önünüze gelecek. Bugün olur, yarın olur gelecek. Elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanacaksınız. Çocuklarınız, yaşlılarınız, evlatlarınız, kadın erkek eşitliği için herkesin hakkının hukukunun teslim edildiği bir yönetim için oy kullanmanızı istiyorum. Ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun bu düzeni mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz. Gözünüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davası açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar güvendiğim tek şey var bu ülkenin insanları."

Kılıçdaroğlu, hiçbir gücün karşısında asla eğilmeyeceklerini vurguladı.

Millet İttifakı'nın ayrı partilerden oluştuğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ancak demokrasi, adalet, kadın erkek eşitliği, halka hesap verme konusunda, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi konusunda bir araya geldiklerini anlattı.

Aydın'da yapılan hizmetleri Türkiye'de bütün belediyelerde yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımız adaletin, kadın erkek eşitliğinin, çiftçinin asla zarar etmediği, hakkın, hukukun, adaletin savunulduğu bir iktidar olacak. Demokrasi, insan haklarını istiyorsanız, bizim dışımızdaki canlıların hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılın. Bize katılın nehirler gibi okyanusa akalım, bize katılın nehirler gibi çağlayalım." şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

