Kılıçdaroğlu Ayşe Öğretmenin Anneler Günü'nü kutladı!

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Çelik’e gönderdiği çiçekte “Anneler Günü’nüzü kutluyor, Deran’ın gözlerinden öpüyorum.” mesajına yer verdi.
Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta öğretmen Ayşe Çelik'e 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmış ve 6 aylık kızıyla birlikte cezaevine giren Çelik, mahkemece tahliye edilmişti.
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli uyarı
Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Tüneli görmek için akın ediyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum