Mynet Trend

Kılıçdaroğlu Ayşe Öğretmenin Anneler Günü'nü kutladı!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza alan öğretmen Ayşe Çelik’in Anneler Günü’nü gönderdiği çiçek ile kutladı.

Kılıçdaroğlu Ayşe Öğretmenin Anneler Günü'nü kutladı!

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Çelik’e gönderdiği çiçekte “Anneler Günü’nüzü kutluyor, Deran’ın gözlerinden öpüyorum.” mesajına yer verdi.

kk

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta öğretmen Ayşe Çelik'e 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmış ve 6 aylık kızıyla birlikte cezaevine giren Çelik, mahkemece tahliye edilmişti.


PARTNER"Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar""Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar"
Mesaide uyuyunca tazminatsız kovulduMesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu
İYİ Parti'den Cem Yılmaz paylaşımıİYİ Parti'den Cem Yılmaz paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayşe çelik ayşe öğretmen chp Kemal Kılıçdaroğlu anneler günü

En Çok Okunan Trend Haberler

Bakan Varank'ı tramvayda gören şaştı kaldı!

Bakan Varank'ı tramvayda gören şaştı kaldı!

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de!

Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de!

Güneydoğu'da fotokapana takıldı!

Güneydoğu'da fotokapana takıldı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesaide uyuyunca, amiri fotoğrafını çekti tazminatsız kovuldu!

Mesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu

Bahçeli'nin sözlerinden sonra İYİ Parti'den Cem Yılmaz paylaşımı

İYİ Parti'den Cem Yılmaz paylaşımı

Daire kiralamak için gelmişlerdi, kadının sözleri şoke etti!

Daire kiralamak için gelmişlerdi, kadının sözleri şoke etti!

Mehmetçiğe Anneler Günü sürprizi! Görünce inanamadı

Mehmetçiğe Anneler Günü sürprizi!

İneğin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

İneğin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Bakan Mustafa Varank tramvayda yolculuk etti! Sosyal medyada hızla yayıldı

Bakan Varank'ı tramvayda gören şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.