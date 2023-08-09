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  4. Kılıçdaroğlu'na ağır sözler kullanan Mehmet Akif Alakurt'a zehir zemberek sözler! Canlı yayında esip gürledi: 'Ahlaksız müptezelin biri...'

Kılıçdaroğlu'na ağır sözler kullanan Mehmet Akif Alakurt'a zehir zemberek sözler! Canlı yayında esip gürledi: 'Ahlaksız müptezelin biri...'

09.08.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı dizisindeki "Maraz Ali" rolüyle tanınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağır sözlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef alan oyuncuya DP Milletvekili Cemal Enginyurt ateş püskürdü. Katıldığı canlı yayında esip gürleyen Enginyurt, Alakurt'tan "kendine 'sanatçı' diyen ahlaksız müptezelin biri" diyerek bahsetti.

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözlerle yaptığı paylaşım gündemdeki yerini koruyor. Alakurt, Kılıçdaroğlu için "Yüzsüz" ve "tarla faresi suratlı adam" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNİ DE HEDEF ALDI

Instagram'dan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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Alakurt bir başka paylaşımında ise "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" dedi. Alakurt'a Sözcü TV'de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt çok sert çıkıştı.

"AHLAKSIZ MÜPTEZEL"

Enginyurt, Alakurt'un paylaşımlarıyla ilgili canlı yayında esip gürleyerek şunları söyledi:

"Kendine 'sanatçı' diyen ahlaksız müptezelin biri, Sayın Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler söylüyor. Onun altına da değişim isteyenler "Helal olsun, az bile söylemiş" diyor. Bu nasıl CHP'li olabilir şimdi?

"SOSYAL MEDYADA LİNÇ ETMELERİ GEREKİRKEN..."

Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin hala genel başkanı, bir dede, bir baba, bir insan. Kendine sanatçı diyen bir müptezel, bir ahlaksız ağza alınmayacak sözleri CHP'nin genel başkanına en ağır şekilde söylüyor, değişim isteyen de 'Az bile söylemişsin' deyip hakarete destek veriyor. Ben buna üzülürüm. En sert tepkiyi CHP'liler vermeli. Yeri göğü inletmeliler. O sanatçıyı sosyal medyada linç etmeleri gerekirken altına 'Az söylemiş, eline sağlık' yazıyorlar."

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