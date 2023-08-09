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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! Kazancı dudak uçuklattı

09.08.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Ferit Korhan karakteriyle büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu dudak dudağa görüntülenmişti. Uzun süre gündemden düşmeyen bu görüntülerin ardından şimdi ise ünlü çiftin ayrıldıkları konuşuluyor. Özel hayatı ile sık sık gündem olan Mert Ramazan Demir'i aylık kazancı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun diziden bölüm başı aldığı ücret şoke etti.

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir, yaz tatilinde denizin ortasında dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntülenmişti. Bu görüntülerin yankıları henüz sürerken şimdi ise ünlü çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Mert Ramazan Demir'i aylık kazancı da ortaya çıktı. Demir'in diziden bölüm başı aldığı ücret herkesi şaşırttı.

Mert Ramazan Demir şimdi de aylık kazancıyla gündem oldu. Şimdilerde sezon finalinde olan dizinin yeni sezon için 15 Ağustos'ta sete çıkması bekleniyor.

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Eylül ayının ilk haftalarında ise yeni bölümlerinin ekrana gelmesi beklenen Yalı Çapkını'ndan Mert Ramazan Demir haftalık olarak 400 bin TL kazanacak.

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Dizideki rol arkadaşı 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun ise yeni sezonda bölüm başına 500 bin TL alacağı iddiası gündeme geldi. Mert Ramazan Demir'in aylık kazancını çok bulanlar olduğu gibi dizinin reytinglerine bakarak az bulanlarda oldu.

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Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı.

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Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, “Öğretmen” dizisinde de oynadı.

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