Kılıçdaroğlu'nun Filistin paylaşımını gören Erdem Baş'tan bomba yorum

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Erdem Baş sosyal medyada gündemi yakından takip ediyor.

Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında başlayan çatışmalara dair Kılıçdaroğlu'nun yorumunu gören oyuncu kendini tutamadı. Kılıçdaroğlu, “Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz” demişti.

Türkiye'yi terk edip Amerika'da yaşamaya başlayan Erdem Baş bu yorumu görünce CHP'nin seçim sonrasına gönderme yaparak "Filistin halkı için şuan çok üzgünüm, kral hiç kazanan tarafta olmadı" dedi.





