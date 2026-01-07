Mynet Trend

Kılık değiştirip ilçe ilçe kaçtı: Bakın nerede yakalandı!

İzmir'de yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezen firari hükümlü D.O. (43), saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

Kılık değiştirip ilçe ilçe kaçtı: Bakın nerede yakalandı!

İzmir'de hakkında 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezdiği belirlenen D.O.'nun Karabağlar'da olduğu tespit edildi.

HURDA BİR ARACIN BAGAJINDA YAKALADI

HURDA BİR ARACIN BAGAJINDA YAKALADI

D.O.'nun il dışına kaçağı bilgisine ulaşan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, D.O.'yu saklandığı hurda bir aracın bagajında yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kılık değiştirip ilçe ilçe kaçtı: Bakın nerede yakalandı! 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

