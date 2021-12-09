Kilis nerede? Kilis il mi ve nereye bağlı?

9 Aralık 2021 günü yayınlanacak olan MasterChef, zeytinyağı ile meşhur Kilis’te ekranlara gelecek. Kilis’in tarihi, bulunduğu bölge ve özellikleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Kilis nerede ve nereye bağlı?

KİLİS NEREDE VE NEREYE BAĞLI?

Kilis, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kilis ilinin merkez ilçesidir. Kilis, Gaziantep ilinin bir ilçesi iken, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1995 tarih ve 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile il statüsüne kavuşturulmuştur ve bununla birlikte Türkiye'nin 79. ili olmuştur.

Kilis il merkezi Gaziantep'e 55 km, Suriye sınırına ise 10 km mesafede yer almaktadır. Yüz ölçümü 1.521 km2 olan Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye - Suriye sınırı boylarında 360 K enlemi ve 320 D boylamı değerleri arasında bulunuyor. Ayrıca bu konumuyla Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde yer almakta.

KİLİS İL Mİ?

1995 senesinde il statüsüne kavuşan Kilis’in sınır hattı, güneyde Türkiye-Suriye sınırı, batı ve kuzeybatıda Gaziantep'in İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeydoğuda Gaziantep merkez ve doğuda Gaziantep'in Oğuzeli ilçeleriyle çevrili durumdadır.



