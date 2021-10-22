YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı

22.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okçular Mahallesi'nde şüpheli Suriye uyruklu A.S'nin kullandığı araçtan inen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü A.S. ve yabancı uyrukluları almaya gelen M.S. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sınır ötesi" açıklamalarına vatandaş desteğiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sınır ötesi" açıklamalarına vatandaş desteği
Anahtar Kelimeler:
suriye Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:38
Öğle
12:21
İkindi
15:25
Akşam
17:54
Yatsı
19:08

Kilis Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Tevhide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.