KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okçular Mahallesi'nde şüpheli Suriye uyruklu A.S'nin kullandığı araçtan inen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü A.S. ve yabancı uyrukluları almaya gelen M.S. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz