Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir araçta Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 5 yabancı uyruklu bulunduğunu belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu N.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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