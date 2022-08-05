Kilo aldığı için eleştirilen Selena Gomez hodri meydan dedi! Mayosuyla boy gösterdi

Lupus hastalığı nedeniyle dönem dönem kilosunda dalgalanmalar olan Selena Gomez geçtiğimiz günlerde tekne tatilinde görüntülendi. Görüntülerin ardından Gomez'in kilosuyla ilgili çok fazla acımasızca eleştiri vardı. Ancak güzel şarkıcı bu eleştirileri göğüsleri ve hodri meydan dedi.

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

İtalya'da tatil yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha zayıf görünmek için "midesini içeri çekmediğini" ve bunu yapmayacağını söyledi.

Renkli bir mayoyla objektif karşısına geçen Gomez, mide ve göbek bölgesinin, ünlülerden beklendiği gibi "dümdüz" olmadığı ve o bölgede toplanan yağların belirgin şekilde göze göründüğüne dikkat çekti.

Gomez, gönderisinde daha ince görünmek için "midesini içeri çekmeyeceğini" vurguladı ardından "gerçek midelerin" geri geleceğini sözlerine ekledi.

