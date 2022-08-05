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  4. Kilo aldığı için eleştirilen Selena Gomez hodri meydan dedi! Mayosuyla boy gösterdi

Kilo aldığı için eleştirilen Selena Gomez hodri meydan dedi! Mayosuyla boy gösterdi

05.08.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kilo aldığı için eleştirilere maruz kalan Selena Gomez gelen yorumlara kendi tarzında yanıt verdi. İtalya'da tatil yapan ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda daha ince görünmek için "midesini içeri çekmeyeceğini" vurguladı ve sonra da "gerçek midelerin" geri geleceğini sözlerine ekledi.

Kilo aldığı için eleştirilen Selena Gomez hodri meydan dedi! Mayosuyla boy gösterdi

Lupus hastalığı nedeniyle dönem dönem kilosunda dalgalanmalar olan Selena Gomez geçtiğimiz günlerde tekne tatilinde görüntülendi. Görüntülerin ardından Gomez'in kilosuyla ilgili çok fazla acımasızca eleştiri vardı. Ancak güzel şarkıcı bu eleştirileri göğüsleri ve hodri meydan dedi.

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

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İtalya'da tatil yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha zayıf görünmek için "midesini içeri çekmediğini" ve bunu yapmayacağını söyledi.

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Renkli bir mayoyla objektif karşısına geçen Gomez, mide ve göbek bölgesinin, ünlülerden beklendiği gibi "dümdüz" olmadığı ve o bölgede toplanan yağların belirgin şekilde göze göründüğüne dikkat çekti.

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Gomez, gönderisinde daha ince görünmek için "midesini içeri çekmeyeceğini" vurguladı ardından "gerçek midelerin" geri geleceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez
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