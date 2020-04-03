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Kilo aldırmayan brownie tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hem tatlı yiyeyim hem kilo almayayım diyenlere dev hizmet! Bu brownie kilo aldırmıyor, aksine tatlı krizini kökünden söküyor! İşte karşınızda kilo aldırmayan brownie tarifi.

Kilo aldırmayan brownie tarifi

Un, şeker ve yağ kullanmadan hazırlanan brownie ile tatlıya veda etmeden kilonuzu koruyabilirsiniz. Sizler için özel hazırladığımız reçete sayesinde gerçek bir lezzet şöleni yaşayacaksınız.

Evde sıkıntıdan size de habire tatlı bir şeyler yeme isteği geliyorsa en azından sağlıklısından yiyin ki kilonuzu koruyun. Endişelenmeyin sevgili okur. Hazırladığımız sağlıklı brownie son derece leziz. Hatta klasik brownie tariflerini bir kenara bıraktıracak kadar iddialı. Gelelim tarifimizin detaylarına...

MALZEMELER

3 yumurta
3 adet muz
2 yemek kaşığı bal
5 yemek kaşığı kakao
6 yemek kaşığı Hindistan cevizi
Bir çay kaşığı karbonat
Bir çay kaşığı vanilya

HAZIRLANIŞI

Olgunlaşmış muzları bir kabın içinde ezin ya da rendeleyin.
Derin bir kabın içinde yumurtaları köpürene kadar çırpın.
Köpüren yumurtaların içine tüm malzemeleri sırasıyla ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın.
Küçük boyutta bir borcama harcınızı dökğn. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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