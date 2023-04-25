Kilo aldırmayan kabak pizza tarifi! Evde yaza hazırlık için fit kabak pizza nasıl yapılır?

İtalya'dan tüm dünyaya yayılan pizza son derece lezzetli ancak orijinalinde bir o kadar da kalori içeriyor. Hem hafif hem de lezzetli bir pizza tarifi arıyorsanız; ihtiyacınız olan yalnızca kabak. İşte, kapak pizza tarifi…

KABAK PİZZA TARİFİ



