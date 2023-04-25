Kilo aldırmayan kabak pizza tarifi! Evde yaza hazırlık için fit kabak pizza nasıl yapılır?

Yemekte hem sağlık hem de lezzet arayanlar için özel bir tarif hazırladık. Haberimizde tarifini özenle paylaştığımız kabak pizza ile hem pizza isteğinizi yerine getirebilir hem de az kalori sayesinde fitliğinizi de koruyabilirsiniz. Peki kilo aldırmayan kabak pizza nasıl yapılır? İşte kabak pizza tarifi...
İtalya'dan tüm dünyaya yayılan pizza son derece lezzetli ancak orijinalinde bir o kadar da kalori içeriyor. Hem hafif hem de lezzetli bir pizza tarifi arıyorsanız; ihtiyacınız olan yalnızca kabak. İşte, kapak pizza tarifi…
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