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Kilo kilo külçe altın aldığı videolar gündemdeydi... Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem’in ödedikleri vergi şoke etti

05.12.2023 10:28 | Son Güncelleme:
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Murat Ağırel, altına düşkünlüğü ile bilinen fenomen Nevra Bilem'in eşi Murat Bilem'i gündemine almıştı. Külçe külçe altınlarla yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Bilem ailesinin ödediği vergi şoke etti.

'Gelin Evi' yarışması ile tanınan ve lük yaşantısı ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Nevra Bilem gündemden düşmüyor. Kendisinden parasını isteyen takipçilerine "Dua edin" diyen Bilem ile ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Ağırel, altın kemerleri, bilezikleri, kolyeleriyle bilinen Nevra Bilem'in eşi Murat Bilem'in ödediği vergiyi açıkladı.

Külçe külçe altınları karısına hediye eden Bilem'in araç kiralama ve tur şirketi için 3 yılda sadece 20 bin 257 TL vergi ödediğini Murat Ağırel açıkladı.

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Altınlı videoları sosyal medyada yeniden gündem olan Bilem ailesine dair Ağırel "Nevra Hanım ne kadar beyanda bulundu bilmiyorum. Ulaşmaya çalıştım başaramadım ancak araştırıyorum.

Ekran Alıntısı

Ev hanımı olan Nevra hanımın eşinin iş yerini inceledim. Murat Beyin işler kötü galiba. 2020 yılında 2019 TL Matrah beyan etmiş 444 TL vergi ödenmiş. 2021 yılında 30.892 TL Matrah beyan etmiş 7.723 TL vergi ödenmiş. 2022 yılında 52.569 TL Matrah beyan etmiş 12.090 TL vergi ödenmiş yani toplamda 3 yılda 20.257 TL. (Yirmibin İkiyüz Elliyedi Türk Lirası) vergi ödenmiş" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevra Bilem sosyal medya
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