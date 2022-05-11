Kilo vermek için birebir! İşte mate çayı tarifi...

Mate çayı, Ilex paraguariensis bitkisinin yaprak ve dallarından yapılan bir bitki çayıdır. Bu çay hem iştah kapatıyor hem de kilo verdiriyor. İşte mate çayı tarifi...

MATE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yerba matesinin iştahı azaltabileceği ve kilo verme sürecinde tüketen kişiye yardımcı olabileceğine dair araştırmalar mevcut. Bu çayı hazırlamak için 1 tatlı kaşığı kutu mate yaprağı gerekiyor.

Kurutulmuş ve minik yapraklar haline getirilmiş mate bitkisi, demleme usulüyle hazırlayın. Hafif acımsı tadı olan mate çayını hazırlamak için 1 fincan kaynamış suya, 1 tutam mate çayı ekleyin. 5-6 dakika demledikten sonra süzüp tüketin. Bu çayı günde bir fincan şeklinde içebilirsiniz.



