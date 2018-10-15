Kilo vermek isteyenlere özel 4 içecek tarifi

Doğru bir diyet ve iyi bir egzersize dahil edeceğiniz bu içecekler sayesinde çok daha hızlı kilo vermeniz mümkün. Hem de öyle sadece ödem atmayacaksınız, fazlalıkları çatır çatır yakacaksınız! Her hafta düzenli tükettiğinizde mrtabolizmanız hızlanacak ve enerjiniz artacaktır aynı zamanda doğal içeceklerin vücut üzerinde onarıcı etkisi bulunur. Lafı çok fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Öte yandan, doğal olduklarından dolayı, bu içecekler aynı zamanda vücut üzerinde onarıcı etkiye de sahiptir. Çoğu, izotonik ya da iyileştiricidir ve diğerleri ise alkalidir.

Enginar suyu

Enginar suyu doğal bir diüretiktir. Bu özelliğinin yanı sıra bilindiği üzere karaciğerin en büyük destekçisidir. Enginar suyu içerek sadece yağ yakmayacaksınız, aynı zamanda karaciğerinize de müthiş bir bakım yapmış olacaksınız. Şifalı suyu hazırlamak için; 2 adet enginarı bir litre suda kaynatın. Enginarların bu aşamada yumuşaması yeterli olacaktır. Aç karnına her sabah bir bardak içebilirsiniz. Enginar suyunun içine birkaç damla taze sıkılmış limon suyu da ilave edebilirsiniz. Tadı daha lezzetli olacaktır.