YEMEK

Kilo vermek isteyenlere özel 4 içecek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Yazın bir türlü vedalaşamadığınız kilolarınızdan bu kış kurtulmaya ne dersiniz? Burada sizlerin imdadına yetişecek, kilo vermenizi kolaylaştıran 5 içecek var...

Kilo vermek isteyenlere özel 4 içecek tarifi

Doğru bir diyet ve iyi bir egzersize dahil edeceğiniz bu içecekler sayesinde çok daha hızlı kilo vermeniz mümkün. Hem de öyle sadece ödem atmayacaksınız, fazlalıkları çatır çatır yakacaksınız! Her hafta düzenli tükettiğinizde mrtabolizmanız hızlanacak ve enerjiniz artacaktır aynı zamanda doğal içeceklerin vücut üzerinde onarıcı etkisi bulunur. Lafı çok fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Öte yandan, doğal olduklarından dolayı, bu içecekler aynı zamanda vücut üzerinde onarıcı etkiye de sahiptir. Çoğu, izotonik ya da iyileştiricidir ve diğerleri ise alkalidir.

Enginar suyu

enginar

Enginar suyu doğal bir diüretiktir. Bu özelliğinin yanı sıra bilindiği üzere karaciğerin en büyük destekçisidir. Enginar suyu içerek sadece yağ yakmayacaksınız, aynı zamanda karaciğerinize de müthiş bir bakım yapmış olacaksınız. Şifalı suyu hazırlamak için; 2 adet enginarı bir litre suda kaynatın. Enginarların bu aşamada yumuşaması yeterli olacaktır. Aç karnına her sabah bir bardak içebilirsiniz. Enginar suyunun içine birkaç damla taze sıkılmış limon suyu da ilave edebilirsiniz. Tadı daha lezzetli olacaktır.

Papaya suyu

papaya suyu

Papaya meyvesi içerdiği papain sayesinde yağ yakımına yardımcı olur. Papaya suyunu hazırlamak için ihtiyacınız olacaklar:

Bir su bardağı dilimlenmiş papaya
2 su bardağı su
20 gram yulaf
Bir çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri blender'a koyun ve karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar işlemden geçirin. Aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce tüketin. Papaya suyu kilo verdirmenin yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyecektir.

Ispanak ve marullu kivi suyu

kivi suyu

Biz ona kısacası yeşil mucize diyoruz. Kış aylarında tüketildiğinde hem vücut enerjinizi artıracak hem de sizi hastalıklara karşı koruyacaktır.

Malzemeler:
250 ml su
2 adet kivi
5 adet ıspanak yaprağı
5 adet marul yaprağı

Tüm malzemeleri blendar'a koyun ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Afiyet olsun :)

Ananas ve kereviz suyu

ananas suyu

Ananas, göbek yağlarını eritmek için bire birdir. Her gün tükettiğinizde vücudunuzu temizleyecektir.

Malzemeler:
Bir bardak dilimlenmiş ananas
1 dal kereviz
1/2 limonun suyu
200 ml su

Kerevizi yıkadıktan sonra ananas, limon suyu ve su ile birlikte hepsini blendar'a koyun. Yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırın. Dilerseniz tatlandırmak için bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemekBaklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek
Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göbek eriten kür kilo verdiren içecekler diyet hızlı kilo vermek

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?

Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?

Kilo vermek isteyenlere özel 4 içecek tarifi

Kilo vermek isteyenlere özel 4 içecek tarifi

Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

İlginizi Çekebilir

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Balık ve yoğurdu birlikte yemek gerçekten zehirler mi?

Balık ve yoğurdu birlikte yemek gerçekten zehirler mi?

Bu hileler bir harika dostum! Sizi mutfağınızın starı yapacak 10 muazzam bilgi

Bu hileler bir harika dostum! Sizi mutfağınızın starı yapacak 10 muazzam bilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava eksi 70 dereceyken yemek pişirmeye kalkınca bakın neler oldu!

Hava eksi 70 dereceyken yemek pişirmeye kalkınca bakın neler oldu!

Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?

Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?

Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?

Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?

Meğer her derde devaymış: Bitter çikolatanın bilinmeyen faydaları

Meğer her derde devaymış: Bitter çikolatanın bilinmeyen faydaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.