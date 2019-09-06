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Kilo vermek isteyenlerin imdadına koşan 4 içecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yaz başından beri kilo vermeyi deniyor ancak bir türlü başarılı olamıyorsanız bir de bu içeceklerden faydalanmayı deneyin. İyi bir diyet ve egzersizle beraber tüketeceğiniz bu içecekler hızlı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olacaklar.

Kilo vermek isteyenlerin imdadına koşan 4 içecek

Doğru bir diyet ve egzersize dahil edeceğiniz bu içecekler sayesinde çok daha hızlı kilo vermeniz mümkün. Hem de öyle sadece ödem atmayacaksınız, fazlalıkları çatır çatır yakacaksınız! Her hafta düzenli tükettiğinizde metabolizmanız hızlanacak ve enerjiniz artacaktır aynı zamanda doğal içeceklerin vücut üzerinde onarıcı etkisi bulunur. Lafı çok fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Öte yandan, doğal olduklarından dolayı, bu içecekler aynı zamanda vücut üzerinde onarıcı etkiye de sahiptir. Çoğu, izotonik ya da iyileştiricidir ve diğerleri ise alkalidir.

ENGİNAR SUYU
Enginar suyu doğal bir diüretiktir. Bu özelliğinin yanı sıra bilindiği üzere karaciğerin en büyük destekçisidir. Enginar suyu içerek sadece yağ yakmayacaksınız, aynı zamanda karaciğerinize de müthiş bir bakım yapmış olacaksınız. Şifalı suyu hazırlamak için; 2 adet enginarı bir litre suda kaynatın. Enginarların bu aşamada yumuşaması yeterli olacaktır. Aç karnına her sabah bir bardak içebilirsiniz. Enginar suyunun içine birkaç damla taze sıkılmış limon suyu da ilave edebilirsiniz. Tadı daha lezzetli olacaktır.

PAPAYA SUYU
papaya suyu

Papaya meyvesi içerdiği papain sayesinde yağ yakımına yardımcı olur. Papaya suyunu hazırlamak için ihtiyacınız olacaklar:

Bir su bardağı dilimlenmiş papaya
2 su bardağı su
20 gram yulaf
Bir çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri blender'a koyun ve karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar işlemden geçirin. Aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce tüketin. Papaya suyu kilo verdirmenin yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyecektir.

ISPANAK VE MARULLU KİVİ SUYU

kivi suyu

Biz ona kısacası yeşil mucize diyoruz. Kış aylarında tüketildiğinde hem vücut enerjinizi artıracak hem de sizi hastalıklara karşı koruyacaktır.

250 ml su
2 adet kivi
5 adet ıspanak yaprağı
5 adet marul yaprağı

Tüm malzemeleri blendar'a koyun ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Afiyet olsun...

ANANAS VE KEREVİZ SUYU

ananas suyu

Ananas, göbek yağlarını eritmek için bire birdir. Her gün tükettiğinizde vücudunuzu temizleyecektir.

Bir bardak dilimlenmiş ananas
1 dal kereviz
1/2 limonun suyu
200 ml su

Kerevizi yıkadıktan sonra ananas, limon suyu ve su ile birlikte hepsini blendar'a koyun. Yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırın. Dilerseniz tatlandırmak için bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

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