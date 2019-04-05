Kilo vermeye karar verdiler! 6 ay sonraki halleri şoke edici

Söz konusu kilo verme olduğunda hemen hemen herkes disipline girmek ister, yediklerinden keser, spora daha ağırlık verir. Kimi bu düzene kolay alışırken, kimi de "sağlıklı yaşam" programına başlamasının ikinci gününde iştahına yenilir.

Çin'de yaşayan 32 yaşındaki fotoğrafçı Jesse de bu programa başlayıp; annesi, babası ve yeni doğum yapan eşiyle birlikte daha sağlıklı bir yaşama adapte olmak için plan yapıyorlar.

Eşi hamileyken annesi ve babasını onlarla yaşamak için ikna eden Jesse aile bağlarını güçlendirme adına kilo verme planını hayata geçiriyor ve serüven orada başlıyor.

6 ay boyunca birbirlerini motive ederek ailece önce hızlı yürümeye koyuluyorlar. Kademe kademe hızı artıran aile yürümeden koşmaya geçiyor. Aynı zamanda beslenmelerine dikkat etmeye başlayan aile spor rutinlerini spor salonuna taşıyarak, programlarına ağırlık egzersizlerini de ekliyorlar.

Her 10 günde bir vücutlarındaki değişimi fotoğraflarla belgeleyen aile Mart'tan Eylül'e kadar bu şekilde devam ediyor ve daha sonrasında "sağlıklı yaşam" programlarını hayat biçimleri haline getiriyor.