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Kilo vermeye karar verdiler! 6 ay sonraki halleri şoke edici

gizemino gizemino
YAŞAM  | 05.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Çinli bir aile hep beraber kilo vermeye karar verdi ve 6 ay sonra hepsi bambaşka bir vücuda sahip oldular! İşte ilham verici ailenin şoke edici öncesi ve sonrası fotoğrafları

Kilo vermeye karar verdiler! 6 ay sonraki halleri şoke edici

Söz konusu kilo verme olduğunda hemen hemen herkes disipline girmek ister, yediklerinden keser, spora daha ağırlık verir. Kimi bu düzene kolay alışırken, kimi de "sağlıklı yaşam" programına başlamasının ikinci gününde iştahına yenilir.

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Çin'de yaşayan 32 yaşındaki fotoğrafçı Jesse de bu programa başlayıp; annesi, babası ve yeni doğum yapan eşiyle birlikte daha sağlıklı bir yaşama adapte olmak için plan yapıyorlar.

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Eşi hamileyken annesi ve babasını onlarla yaşamak için ikna eden Jesse aile bağlarını güçlendirme adına kilo verme planını hayata geçiriyor ve serüven orada başlıyor.

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6 ay boyunca birbirlerini motive ederek ailece önce hızlı yürümeye koyuluyorlar. Kademe kademe hızı artıran aile yürümeden koşmaya geçiyor. Aynı zamanda beslenmelerine dikkat etmeye başlayan aile spor rutinlerini spor salonuna taşıyarak, programlarına ağırlık egzersizlerini de ekliyorlar.

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Her 10 günde bir vücutlarındaki değişimi fotoğraflarla belgeleyen aile Mart'tan Eylül'e kadar bu şekilde devam ediyor ve daha sonrasında "sağlıklı yaşam" programlarını hayat biçimleri haline getiriyor.

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Kilo verdikçe babasının ve kendisinin daha özgüvenli olduklarını belirten Jesse ailece hayatlarının komple değiştiğini vurguluyor.

İşte Çinli ailenin 6 öncesi ve sonrası fotoğrafları

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Çinli aile hala aynı programı uygulayarak kilosunu ve kaslarını kontrol altına alıyor.

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