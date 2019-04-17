Kilolu diye dalga geçenlere sosyal medyada büyük ders verdi!

"Güzellik dış görünüş değil insanın kalbidir" diyen Shelly Proebstel başına gelen ilginç hikayeyi Facebook sayfasından paylaştı, tüm sosyal medya bunu konuştu!
Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yaşayan Shelly, arkadaşlarıyla gittiği plajda hiçbir şeyden habersiz keyifli dakikalar geçiriyordu ta ki etraftan gelen gülme seslerini duyana kadar.
"Kiloluyum diye etrafta birkaç adam bikinili halimle dalga geçmeye başladı. Parmakla beni gösterip sesli sesli alay ediyorlardı" diyen Shelly toplumun "bikini vücudu" algısının çok yanlış olduğuna dikkat çekti.
Bikini giymek için illa da zayıf olmanıza gerek olmadığının altını çizen Shelly, "Bu tip insanlar yüzünden çoğu kilolu kişi plaja bile inmiyor. Yazın sıcağında sırf tombiş kolları meydana çıkmasın diye uzun kollu kıyafetler tercih eden bile var. Kimse manken gibi olmak zorunda değil. Sizin yüzünüzden insanlar anoreksiya ya da bulumik oluyor. Çoğu da zorbalığa daha fazla dayanamayıp kendi canlarına son veriyor. Belki insanların obez olmasının sebebi siz değilsiniz ama kesinlikle bu konuda bir sorumluluk almalınız! Bir daha benim gibi kilolu birini bikinili ile görürseniz gülmeden ya da dalga geçmeden önce düşünün!" şeklinde konuştu.
İnsanlar plajda onunla dalga geçince önce üstünü örtmesi gerektiğini de düşündüğünü söyleyen Shelly'nin postunu Facebook kullancıları yorum yağdırdı. Kullanıcıların ve Shelly'nin ortak isteği ise insanların kilolu kişilere karşı daha duyarlı davranması.
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