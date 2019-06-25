YEMEK

Kilometrelerce uzaktan çağıran tat: Alabalık

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Temiz ve buz gibi soğuk sularıyla binlerce dere yatağına ev sahipliği yapan, ayrı bir lezzeti olan doğal alabalıklarıyla ünlü Gümüşhane’de alabalık tesislerinde yaz mevsimiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

Kilometrelerce uzaktan çağıran tat: Alabalık

Merkez, Torul, Kürtün ve Şiran ilçelerinde kurulu bulunan alabalık tesisleri çağın gereklerine ayak uydurunca, yemek ve doğada huzur dolu bir gün geçirmek isteyen insanlar tarafından dolup taşıyor. Öyle ki alabalık yemek için kilometrelerce yol gelen vatandaşlar var.

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Suyunun lezzetli, doğal ve çok soğuk olması nedeniyle Gümüşhane derelerinde yetişen alabalıkların adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı alabalıklar olduğu kaydedilirken, bu tesislerin hem kültürel hem de ekoturizm turlarını çekebilecek güzelliklerden olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde yenilen alabalıkla Gümüşhane’de yenilecek alabalık arasındaki farkı “Gümüşhane’de asla çamur tadını damaklarınızda hissedemezsiniz” diyor. Gümüşhane’deki Taşkın Alabalık tesislerinde doğal kaynak suyunda üretilen alabalıklar, adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı olarak nitelendiriliyor.

“Tatilcilerimizin gelmesiyle beraber tesislerimiz dolup taşıyor”

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Dedesinin 29 yıl önce kurduğu alabalık çiftliğini işleten su ürünleri mühendisi Hüseyin Taşkın, “Alabalık yavaş yavaş kültürümüze yerleşen bir ürün oldu. Yaz aylarının başlamasıyla ve piknik alanlarının açılmasıyla birlikte işlerimiz artmaya başladı. Tatilcilerimizin gelmesiyle beraber tesislerimiz dolup taşıyor” dedi.

ao “Alabalık en iyi kısık ateşte bol tereyağında yavaşça pişirilir”

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Taşkın, “Suyumuz kaynak suyu. Saniyede 90 litre olarak tapulu arazimizden çıkıyor. Suyun balığın büyümesinde etkisi çok büyük. Onun için balığın lezzeti de oradan geliyor. Tereyağı ve su çok önemli. Alabalık en iyi kısık ateşte bol tereyağında yavaşça pişirilir. Müşterilerimiz balıkla birlikte tereyağının tadını alınca bu alabalık değil bile diyorlar. Burada temiz ve buz gibi suda yetiştirdiğimiz için lezzeti farklı oluyor” diye konuştu.

“Buradan alabalık alıp Kırşehir’e götüreceğiz”

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Gümüşhane'ye gelen Kubilay Öz ise “Buranın suyunun soğuk olması alabalıkları daha lezzetli yapıyor. Doğa harikası bir yer burası. Birkaç gün önce gelip yemiştim ve çok hoşuma gitti. Şimdi buradan alabalık alıp Kırşehir’e götüreceğiz. Bizim orada da alabalık çiftlikleri var fakat bizim oraların iklimi sıcak olduğu için buranın suyundan dolayı bu alabalıklar daha lezzetli” şeklinde konuştu.

Kafasındaki Gümüşhane ile gelip gördükleri Gümüşhane’nin farklı olduğunu kaydeden Öz, “Gümüşhane’nin gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Tünelleri, yeşillikleri, yaylaları bol olan Gümüşhane’nin insanları da çok sıcakkanlı. Gelmek isteyen herkesi buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Turizme de katkı sağlayan bu doğal alabalıklar Gümüşhane’nin marka yemeği olabilir”

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Gümüşhane’den ailesiyle birlikte bölgeye gelen Doktor Fatih Yavuz da “Gümüşhane’ye yarım saat mesafede doğayla iç içe harika bir ortam. Gerek mekan gerek alabalık 5 duyumuza da hitap ediyor. Suyun sesi çok güzel, alabalığın tadı harika ve tereyağının kokusu geliyor. Hem damağa hem kulağa, hem göze olmak üzere her şeye hitap eden, sessiz ve huzur verici bir ortam. Turizme de katkı sağlıyor bu mekanlar. Bu doğal alabalıklar Gümüşhane’nin marka yemeği olabilir. Herkese tavsiye ederiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
alabalık yöresel yemekler

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