Kilometrelerce uzaktan çağıran tat: Alabalık

Merkez, Torul, Kürtün ve Şiran ilçelerinde kurulu bulunan alabalık tesisleri çağın gereklerine ayak uydurunca, yemek ve doğada huzur dolu bir gün geçirmek isteyen insanlar tarafından dolup taşıyor. Öyle ki alabalık yemek için kilometrelerce yol gelen vatandaşlar var.

Suyunun lezzetli, doğal ve çok soğuk olması nedeniyle Gümüşhane derelerinde yetişen alabalıkların adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı alabalıklar olduğu kaydedilirken, bu tesislerin hem kültürel hem de ekoturizm turlarını çekebilecek güzelliklerden olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde yenilen alabalıkla Gümüşhane’de yenilecek alabalık arasındaki farkı “Gümüşhane’de asla çamur tadını damaklarınızda hissedemezsiniz” diyor. Gümüşhane’deki Taşkın Alabalık tesislerinde doğal kaynak suyunda üretilen alabalıklar, adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı olarak nitelendiriliyor.

“Tatilcilerimizin gelmesiyle beraber tesislerimiz dolup taşıyor”



Dedesinin 29 yıl önce kurduğu alabalık çiftliğini işleten su ürünleri mühendisi Hüseyin Taşkın, “Alabalık yavaş yavaş kültürümüze yerleşen bir ürün oldu. Yaz aylarının başlamasıyla ve piknik alanlarının açılmasıyla birlikte işlerimiz artmaya başladı. Tatilcilerimizin gelmesiyle beraber tesislerimiz dolup taşıyor” dedi.