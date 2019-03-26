YEMEK

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece bir ay menülerde yer alan keme kebabı yoğun ilgi görüyor.

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Şanlıurfa’da dağlık alanlar ile Suriye sınırındaki bölgelerde yetişen ender bir mantar türü olan keme, hem pazardaki tezgahlarda hem de kebap menüsündeki yerini aldı.

Patates büyüklüğündeki keme, Mart ayında yağmurların ardından yetiştiği bölgelerde toprak altından çıkarılıyor.

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Sadece bir ay tüketilebildiği için kilosu 100 liradan alıcıyla buluşan keme, özellikle kebapçılar tarafından satın alınıyor.

Lokantacılar, ince ince doğrayarak etle harmanladıkları kemeyi kebap olarak pişirerek müşterilerine servis ediyor.

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Görüntüsü ve tadıyla aylardır bekleyen müşterileri tarafından iştahla yenen keme, yüksek proteine sahip olma özelliğiyle ilgi çekiyor.

Lokantacı Şerif Çulcu, kırmızı ete göre daha fazla proteine sahip olduğu için meraklılarının bir yıl boyunca keme kebabının menülerde yer almasını beklediğini ifade ederek şunları söyledi:

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“Kemenin özel müşterisi vardır. Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor.”

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“Keme genellikle yağışların bol olduğu ve şimşek düşen yerlerde yetişiyor. Kuzu eti gibi lezzetli olan keme birçok hastalığa da iyi geliyor.”


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Anahtar Kelimeler:
keme kebabı sanlıurfa yemekleri

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