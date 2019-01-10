Kim demiş zor diye! Kışın zayıflatan kahveli acı çay

Kış aylarında pek fazla beslenmemize dikkat etmeden ve hareketsiz bir şekilde geçiririz zamanımızı. Bu da bizlere yol, su ve elektrik olarak geri döner ne yazık ki :) Ama hiçbir şey düşündüğünüz kadar ne zor ne de imkansız... Beslenme planınızda yapacağınız ufak tefek değişiklikler ve kahveli acı çay sayesinde kışın kilo alınır düşüncesini yerle bir edebilirsiniz!
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 tatlı kaşığı Yeşil çay
2 -3 dilim taze Zencefil
Yarım tatlı kaşığı Acı pul biber
French Press'in içine yukarıda bahsedilen malzemeleri ekleyip üstüne sıcak su dökün. Kapağını kapatıp 4-5 dakika demleyin. İşte kahveli acı çayınız hazır! Demleme süresini 5 dakikadan fazla uzatmayın aksi halde çok acı bir tat olacağı için içmekte zorlanabilirsiniz.
Her gün 2 fincan olmak üzere 3 hafta boyunca tüketin. Bu uyarıya dikkat: Mide ülseriniz varsa bu çayı tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışıp onay almalısınız...
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