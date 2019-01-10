YEMEK

Kim demiş zor diye! Kışın zayıflatan kahveli acı çay

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ender Saraç'tan bomba bir tarif geliyor. Kışın zayıflamanın zor olduğu hep söylenir ancak bu tarifle birlikte tüm tabular yıkılacak. Zayıflatan acı kahveli çay kışın kilo vermenizi hızlandıracak mucize bir içecek...

Kim demiş zor diye! Kışın zayıflatan kahveli acı çay

Kış aylarında pek fazla beslenmemize dikkat etmeden ve hareketsiz bir şekilde geçiririz zamanımızı. Bu da bizlere yol, su ve elektrik olarak geri döner ne yazık ki :) Ama hiçbir şey düşündüğünüz kadar ne zor ne de imkansız... Beslenme planınızda yapacağınız ufak tefek değişiklikler ve kahveli acı çay sayesinde kışın kilo alınır düşüncesini yerle bir edebilirsiniz!

İşte Ender Saraç'ın özel tarifi:

acı2

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı Yeşil çay

2 -3 dilim taze Zencefil

Yarım tatlı kaşığı Acı pul biber

Hazırlanışı:

zence

French Press'in içine yukarıda bahsedilen malzemeleri ekleyip üstüne sıcak su dökün. Kapağını kapatıp 4-5 dakika demleyin. İşte kahveli acı çayınız hazır! Demleme süresini 5 dakikadan fazla uzatmayın aksi halde çok acı bir tat olacağı için içmekte zorlanabilirsiniz.

Nasıl tüketilir?

Her gün 2 fincan olmak üzere 3 hafta boyunca tüketin. Bu uyarıya dikkat: Mide ülseriniz varsa bu çayı tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışıp onay almalısınız...

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Çekirdeklerini sakın atmayın! Baştan sona yeniliyorÇekirdeklerini sakın atmayın! Baştan sona yeniliyor
Yemekten sonra çay içerseniz...Yemekten sonra çay içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kilo verdiren çay ender saraç tarifleri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel gücü artırıyor! Çayını demlediğinizde...

Cinsel gücü artırıyor! Çayını demlediğinizde...

Bulutlar kadar yumuşak! Tadına doyum olmaz 7 enfes poğaça

Bulutlar kadar yumuşak! Tadına doyum olmaz 7 enfes poğaça

Çift sarılı yumurta nasıl oluşur?

Çift sarılı yumurta nasıl oluşur?

Hemen uygulamak isteyeceksiniz! Limonları ikiye kesip fırınladığınızda...

Hemen uygulamak isteyeceksiniz! Limonları ikiye kesip fırınladığınızda...

Karda tel helva yapıp yediler

Karda tel helva yapıp yediler

Her gün patates kızartması yediğimizde vücudumuzda ne olur?

Her gün patates kızartması yediğimizde vücudumuzda ne olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.