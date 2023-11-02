MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim der 65 yaşında diye! Madonna'nın konser tarzı büyüledi, file çoraplı kombini ile Instagram'ı salladı

Kim der 65 yaşında diye! Madonna'nın konser tarzı büyüledi, file çoraplı kombini ile Instagram'ı salladı

02.11.2023 10:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" Madonna konser tarzıyla görenleri büyüledi. Ünlü isim, file çoraplı kombini ile sosyal medyada gündem oldu.

Kim der 65 yaşında diye! Madonna'nın konser tarzı büyüledi, file çoraplı kombini ile Instagram'ı salladı

7 Grammy ödüllü ABD'li ünlü şarkıcı Madonna sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

t14

Kırk yılı aşkın süredir en önemli kültürel simgelerden biri olan ünlü şarkıcının Barcelona konseri geniş yankı uyandırdı.

t2

"BARCELONA BENİM İÇİN SICAK MI?"

Konser için file çoraplı bir kombin yapan Madonna tarzıyla görenleri büyüledi.

m1

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Barcelona benim için sıcak mı?" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Madonna bir konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara da değinmişti.

Madonna sahnesinde "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum, dünyada neler oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı, tırmanan gerilimden 'korktuğunu ve ürktüğünü' ancak bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını da sözlerine eklemişti.

Bu açıklamalar sonrası Madonna 'yanlı' bulunmuş ve sosyal medyada tepki çekmişti.

Madonna aldığı tepkiler sonrasında güvenlik endişesi nedeniyle konserlerinde güvenliği artırmıştı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurduİkinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu
Çöp Adam'ın Peri'siydi... İmaj tazeledi! Son haline yorum yağdıÇöp Adam'ın Peri'siydi... İmaj tazeledi! Son haline yorum yağdı
İngiltere’deki evini değiştirdi! Yeni mahallesini paylaştıİngiltere’deki evini değiştirdi! Yeni mahallesini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Madonna konser file çorap sosyal medya kraliçe ünlü şarkıcı yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.