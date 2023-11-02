Kim der 65 yaşında diye! Madonna'nın konser tarzı büyüledi, file çoraplı kombini ile Instagram'ı salladı

7 Grammy ödüllü ABD'li ünlü şarkıcı Madonna sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kırk yılı aşkın süredir en önemli kültürel simgelerden biri olan ünlü şarkıcının Barcelona konseri geniş yankı uyandırdı.

"BARCELONA BENİM İÇİN SICAK MI?"

Konser için file çoraplı bir kombin yapan Madonna tarzıyla görenleri büyüledi.

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Barcelona benim için sıcak mı?" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Madonna bir konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara da değinmişti.

Madonna sahnesinde "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum, dünyada neler oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, tırmanan gerilimden 'korktuğunu ve ürktüğünü' ancak bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını da sözlerine eklemişti.

Bu açıklamalar sonrası Madonna 'yanlı' bulunmuş ve sosyal medyada tepki çekmişti.

Madonna aldığı tepkiler sonrasında güvenlik endişesi nedeniyle konserlerinde güvenliği artırmıştı.





