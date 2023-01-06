Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Defne Samyeli iddialı projede kendi gençliğini oynadı

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Mahsun Kırmızıgül’ün Şubat ayında vizyona girecek yeni filmi Prestij Meselesi'nde kendi gençliğini canlandırdı. Defne Samyeli’nin 1990’lı yılları anlatan filmde 20’li yaşlarındaki halini oynadığı öğrenildi...

90'LI YILLARDA DA AYNI DEFNE SAMYELİ

Bir dönemin en ünlü haber spikerlerinden olan, şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli, ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün dev kadrolu "Prestij Meselesi" filminde rol aldı.

Filmle ilgili “Ne güzel bi’ hatıra… 3 Şubat’ta sinemalarda…” paylaşımını yapan Samyeli’nin rolü merak edilmeye başlandı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 50 yaşındaki Samyeli’nin filmde kendi gençliğini oynadığı belirtildi.

O dönem Mahsun Kırmızıgül’ün konuk olduğu bir programı sunan ve “Prestij Meselesi” filminde bu nedenle yer alan Samyeli’nin geçen yıllarda hiç yaşlanmaması rolün teklif edilmesinde büyük etkisi oldu.

İşte Defne Samyeli'nın Prestij Meselesi kareleri;



