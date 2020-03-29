Kim Kardashian 1 milyon dolar bağışladı

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, sahibi olduğu SKIMS adlı korse şirketi adına koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Mother and Child adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Kardashian'ın dünyanın en genç milyarderi olan kardeşi Kylie Jenner da geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele için elini cebine atmıştı. ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışlamıştı.



