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Kim Kardashian 1 milyon dolar bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan koronavirüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Son olarak ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian 1 milyon dolar bağışladı

Kim Kardashian 1 milyon dolar bağışladı

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, sahibi olduğu SKIMS adlı korse şirketi adına koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Mother and Child adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Kardashian'ın dünyanın en genç milyarderi olan kardeşi Kylie Jenner da geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele için elini cebine atmıştı. ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışlamıştı.

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