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Kim Kardashian, 2021’in en çarpıcı anlarını paylaştı! Kalçasını ön plana çıkarmayı ihmal etmedi

23.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından 2021 yılının özeti gibi bir fotoğraf albümü paylaştı. 272 milyon takipçisi olan 41 yaşındaki ünlü isim her zamanki gibi kalçasını ön plana çıkaran fotoğraflarını eklemeyi unutmadı.

Kim Kardashian, 2021’in en çarpıcı anlarını paylaştı! Kalçasını ön plana çıkarmayı ihmal etmedi

Sosyal medyanın tartışmasız en popüler ismi olan Kim Kardashian’ın Instagram üzerinden 272 milyondan fazla takipçisi bulunmakta. Her paylaşımıyla gündeme girmeye başaran Kim Kardashian, geçtiğimiz akşam 2021 yılının özeti gibi bir fotoğraf albümü paylaştı.

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Kendi markası Skims’ten giydiği seksi iç çamaşırlı fotoğrafının yanı sıra kalçasını ön plana çıkardığı fotoğraf dikkat çekenler arasında yer aldı.

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Kim Kardashian’a yakın kaynaklara göre; 41 yaşındaki yıldızın Noel tatilini dört çocuğuyla geçireceğini ve bu yüzden yeni sevgilisi Pete Davidson ile vakit geçiremeyeceğini dile getirdi.

Ekran Alıntısı

Kim Kardashian, 4 çocuğunun babası Kanye West’le boşanmanın eşiğinde. Kim Kardashian boşanmakta kararlı olsa da Kanye West, son günlerde karısıyla barışma niyetinde olduğunu dile getirdi.

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Kim Kardashian
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