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Kim Kardashian, 60 milyon dolarlık evindeki canlı yayında bir giyindi bir soyundu

24.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality şovlarıyla dünya çapında üne kavuşan Kim Kardashian, kardeşi Khloé Kardashian’ın markası Good American ürünlerinin reklamını yapmak için Instagram’dan yaptığı canlı yayında bir giyindi bir soyundu.

Kim Kardashian, 60 milyon dolarlık evindeki canlı yayında bir giyindi bir soyundu

Kim Kardashian, Los Angeles’teki 60 milyon dolarlık evinden yaptığı canlı yayınla bir kez daha gündeme geldi. Kanye West’le boşanma aşamasında olan güzel yıldız, konuyla ilgili şimdiye kadar hiçbir açıklamada bulunmazken, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

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40 yaşındaki televizyon yıldızı Kim Kardashian, kız kardeşi Khloe'nin lüks giyim markası Good America'yı desteklemek için sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak markanın ürünlerini tanıttı.

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Instagram hesabında 211 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian, kıvrımlarını sergilemekten çekinmedi.


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Khloe Kardashian Kim Kardashian
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