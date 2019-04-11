Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor

Vogue dergisine verdiği röportajda, San Francisco’da bir hukuk bürosunda 4 yıllık bir staja başladığını söyleyen Kim Kardashian, daha önce 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’ın şiddet içermeyen bir uyuşturucu davasında 21 yıldır mahkum olduğu hapisten çıkması için çalışmalar yürütmüştü. Johnson davasında başarılı olduğundan beri avukatlar ve aktivistlerle çalışma yürüttüğünü söyleyen Kardashian, “Topluma karşı cezalarını ödemiş insanlar için çalışabilmek istiyorum” dedi.
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