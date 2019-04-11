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Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 11.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Reality şov yıldızı Kim Kardashian West, avukat olmaya hazırlandığını açıkladı. 2022’de California baro sınavına gireceğin söyleyen Kardashian, “bunu yapmayı uzun zamandır çok istiyordum” dedi.

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor

Vogue dergisine verdiği röportajda, San Francisco’da bir hukuk bürosunda 4 yıllık bir staja başladığını söyleyen Kim Kardashian, daha önce 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’ın şiddet içermeyen bir uyuşturucu davasında 21 yıldır mahkum olduğu hapisten çıkması için çalışmalar yürütmüştü. Johnson davasında başarılı olduğundan beri avukatlar ve aktivistlerle çalışma yürüttüğünü söyleyen Kardashian, “Topluma karşı cezalarını ödemiş insanlar için çalışabilmek istiyorum” dedi.

California, hukuk fakültesi okumadan, baro sınavlarına girilebilen 4 eyaletten biri.

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Kim Kardashian avukat

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