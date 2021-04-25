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Kim Kardashian'dan Joe Biden'a teşekkür! Tepki yağıyor

25.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptıkları skandallarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, sözde 'soykırım' ile ilgili Joe Biden'a teşekkür mesajı attı. Kim Kardashian Türk takipçilerinden tepki mesajı yağıyor.

Kim Kardashian'dan Joe Biden'a teşekkür! Tepki yağıyor

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen ve Beyaz Saray’a giderek bizzat ABD Başkanı ve First Lady Melania Trump’la görüşen Kim Kardashian, Trump’ın rakibi olan ve seçimle göreve gelen Joe Biden’a destek mesajı attı.

Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden’ın 1915 olayları ile ilgili soykırım demesini tebrik eden Kardashian, “Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

kim-reuters

Kim Kardashian, Biden’a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.

Kardashian ailesi üyesi televizyon yıldızı Khloe Kardashian’dan da Biden'a teşekkür geldi. Kardashian paylaşımının devamında, 2015'te kardeşi Kim Kardashian ile birlikte yaptığı Ermenistan ziyaretinden görüntüler de paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Kim Kardashian
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Zavallı!
götünü açan biri için şaşmadım
edep yoksunu

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