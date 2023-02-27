Kim Kardashian'dan özel gece için 3 farklı görünüm! Kum saati fiziğini vurgulamak için...

Kim Kardashian, Dolce ve Gabbana'nın Milano Moda Haftası etkinliklerine katıldıktan sonra paylaştı.

42 yaşındaki Kardashian, kıvrımlı fiziğini, D&G'nin moda şovu ve cumartesi gecesi özel parti sonrası partisi de dahil olmak üzere üç farklı görünümde sergiledi.

Reality TV yıldızı, vücudu saran yılan derisinden straplez bir elbiseyle dikkat çekti.

Kim daha sonra tekrar ünlü kıvrımlarını saran kırmızı yılan derisinden bir elbise de giydi. Yarı şeffaf kırmızı takım, kum saati fiziğini vurgulamak için belden sıkıştırılmıştı.



