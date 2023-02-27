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Kim Kardashian'dan özel gece için 3 farklı görünüm! Kum saati fiziğini vurgulamak için...

27.02.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, yüzü olduğu Dolce ve Gabbana için 3 farklı kıyafet seçti. Yılan derisi seçimiyle dikkat çeken ünlü isim kıvrımlarını sergiledi. Gecenin en dikkat çeken ismi olan Kim paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kim Kardashian'dan özel gece için 3 farklı görünüm! Kum saati fiziğini vurgulamak için...

Kim Kardashian, Dolce ve Gabbana'nın Milano Moda Haftası etkinliklerine katıldıktan sonra paylaştı.

42 yaşındaki Kardashian, kıvrımlı fiziğini, D&G'nin moda şovu ve cumartesi gecesi özel parti sonrası partisi de dahil olmak üzere üç farklı görünümde sergiledi.

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Reality TV yıldızı, vücudu saran yılan derisinden straplez bir elbiseyle dikkat çekti.

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Kim daha sonra tekrar ünlü kıvrımlarını saran kırmızı yılan derisinden bir elbise de giydi. Yarı şeffaf kırmızı takım, kum saati fiziğini vurgulamak için belden sıkıştırılmıştı.

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