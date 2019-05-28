Kim Kardashian dördüncü çocuğunun adını tescilletti

Kim Kardashian ile eşi Kanye West, iki hafta önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen dördüncü çocuklarına Psalm adını verdi.

Psalm West adı artık sadece bir bebeğin adı değil, aynı zamanda bir marka.

Kardashian-West çifti, yeni doğan bebeklerinin adını ABD Patent ve Marka Ofisi’nde tescilletti.

Psalm, markalaşan ilk West ailesi çocuğu değil. 5 yaşındaki North, 3 yaşındaki Saint ve 1 bir yaşındaki Chicago’nun da güzellik ve moda alanlarında, aynı zamanda eğlence hizmetlerinde kendi isimleri altında açılan ticari markaları var.

Psalm’ın adına diğer üç çocuğa göre daha fazla marka başvurusu olması, Kardashian-West çiftinin İncil’den ilhamla seçtikleri bu isme dair büyük ticari planları olduğunu düşündürdü.

Kardashian-West çiftinin dördüncü çocukları için seçtikleri Psalm adı, “ilahi” ya da “kutsal şarkı” anlamına geliyor.

