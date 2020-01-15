Kim Kardashian duramadı! Soyunma odasından paylaştı

Ünlü TV şovu yıldızı Kim Kardashian, arkadaşlarıyla birlikte bir kaçamak yaptı ve Meksika’ya tatile gitti. Tatilde de Kim Kardashian adından söz ettirmeyi başardı.

Kardashian, giyinme odasında ayna karşısında verdiği iddialı karelere bir yenisini daha ekledi. Bu kez pembe bikinisiyle poz veren Kardashian, "Her zaman paketleme" notuyla yayınladı.

ABD'li yıldızın fotoğrafı kısa sürede 2 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Kardashian, geçtiğimiz sene ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra sosyal medyada bikinili fotoğraf paylaşmaktan vazgeçtiğini belirtmişti. Televizyon yıldızı, o dönemlerde ünlü bir avukat olan babasının izinden giderek avukat olamaya karar verdiğini duyurmuştu.



