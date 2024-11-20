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Fiyatı 1546 TL'ye düştü! Adidas Response Runner Spor Ayakkabı'daki indirimi kaçırmayın
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Fiyatı 1546 TL'ye düştü! Adidas Response Runner Spor Ayakkabı'daki indirimi kaçırmayın

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.11.2024 11:35
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Günlük hayatınıza hem konfor hem de stil katacak bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? Adidas Response Runner U, hafif tasarımı ve destekleyici yapısıyla beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak bir ayakkabı. Üstelik Gülümseten Kasım'a özel 662 TL indirim ile şimdi çok daha uygun fiyata sizi bekliyor. Bu özel fırsatı kaçırmayın.

Günlük hayatta hem rahat hem de stil sahibi olmanın yolu, doğru bir spor ayakkabı seçmekten geçiyor. Son dönemde her adımda konfor sunan ve daha dinamik bir tasarıma sahip yalnızca spor yaparken değil, günün her anında kullanılabilen ürünler ön plana çıkıyor. Özellikle modern üretim teknikleriyle çevre dostu seçenekler de alışverişte öncelik haline gelmiş durumda. İşte bu özellikleri bir araya getiren modellerden biri de Adidas Response Runner U Unisex spor ayakkabı. Şu anda Gülümseten Kasım indirimleriyle avantajlı bir fiyata satışa sunulmuş olan ürün hakkında daha detaylı bilgi için içeriğimizi okumaya devam edin.

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Ünlü markaların spor ayakkabılarındaki indirimlerin tümü burada.

Adidas Response Runner U Unisex Spor Ayakkabı

adidas Response Runner U Unisex Spor Ayakkabı

adidas Response Runner U spor ayakkabı, hem koşu stilinden ilham alan tasarımıyla hem de günlük kullanıma uygun konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Tam boy EVA orta tabanı sayesinde adımlarınızı yastıklayarak desteklerken, kauçuk dış tabanı zemin tutuşunu artırarak temponuzu korumanıza yardımcı oluyor. Şıklığı ve çok yönlü tarzıyla, spor aktivitelerinden günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlayan model, %20 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretilmiş çevre dostu bir seçenek. Hem sürdürülebilir bir tercih yapmak hem de üstün konfora ulaşmak isteyenler için mükemmel bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet rahat ve şık bir ürün."

  • "Hızlı teslimat yapıldı. Ürün tam istediğim gibi."
Ürünü İncele

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Bu içerik 20 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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