Ne direksiyon var ne de pedal! Elon Musk, beklenen hayali sonunda gerçekleştirdi: Karşınızda Tesla Cybercab ve Tesla Robovan

MYNET ÖZEL DERLEME - Tesla CEO'su Elon Musk, bir kez daha teknoloji dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Yıllardır otonom araçlar üzerinde çalışan Musk, bu kez "Cybercab" adını verdiği robotaksiyi tanıttı. Tesla'nın en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen bu araç, direksiyon ve pedallar olmadan tasarlandı, yani ne bir direksiyonu ne de bir pedalı var. Cybercab, tamamen otonom ve kablosuz şarj özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cybercab, uzmanlar tarafından Tesla’nın elektrikli araçlardan yapay zeka ve otonom sistemlere geçişindeki en büyük adım olarak görülüyor.

OTONOM ARAÇ HAYALİ ARTIK GERÇEK

Tam otonom bir araç, yıllardır birçok kişinin hayallerini süslüyordu. Cybercab ise bu hayalin artık gerçek olduğuna dair büyük umutlar vaat ediyor. Musk’ın tanıtımında vurguladığı gibi, bu araç sürücüsüz, yani hiçbir insan müdahalesine gerek kalmadan yol alabilecek. Tasarımında direksiyon ve pedal olmaması da bu iddiayı destekler nitelikte.

KELEBEK KANATLARINI ANDIRAN KAPILAR, KABLOSUZ ŞARJ...

Cybercab'ın bir özelliği de kapıları. aracın kapıları yukarı doğru açılıyor, adeta kelebek kanatlarını andırıyor. İki kişilik küçük kabini, şehir içi kısa mesafeli yolculuklar için tasarlanmış. Ancak asıl devrim niteliğindeki özellik, aracın kablosuz şarj olabilmesi. Bu özellik, Tesla’nın mevcut elektrikli araç şarj altyapısını tamamen değiştirebilir.

OTONOM ARAÇLAR DAHA MI GÜVENLİ?

Musk, otonom araçların insan sürücülere kıyasla 10-20 kat daha güvenli olacağını iddia ediyor. Tesla’nın geliştirdiği Full Self-Driving (FSD) sistemi ise tamamen otonom araçlarda insan hatasını minimize etmeyi hedefliyor.

Fakat burada büyük bir soru işareti var: Bu teknoloji gerçekten o kadar güvenli mi? Son yıllarda Tesla’nın otonom sürüş sistemlerinin karıştığı kazalar ve ölümler, bu iddiaların ne kadar güvenilir olduğu konusunda şüphe uyandırıyor. Özellikle Tesla’nın agresif şekilde tanıttığı Autopilot ve FSD özellikleri, tam otonom seviyesine ulaşamamış durumda.

İŞTE CYBERCAB’İN MALİYETİ VE PİYASAYA ÇIKIŞI TARİHİ

Elon Musk’a göre, Cybercab kullanım maliyeti şehir içi toplu taşıma araçlarına göre çok daha düşük olacak. Musk, Cybercab’in mil başına sadece 0,20 dolar maliyeti olacağını iddia etti. Bu da şehir içi otobüslerle kıyaslandığında oldukça avantajlı bir seçenek olabilir. Ancak bu rakamlar, aracın ne zaman seri üretime geçeceğiyle doğru orantılı. Tesla, Cybercab’in üretimine 2026’da başlamayı hedefliyor, fakat Musk 2027’ye kadar bu tarihin sarkabileceğini de kabul etti.

OTONOMDA REKABET KIZIŞIYOR

Tesla’nın Cybercab hamlesi oldukça iddialı, ancak otonom sürüş alanında rekabet de bir o kadar güçlü. Özellikle Waymo ve Cruise gibi firmalar, sürücüsüz araç testlerinde Tesla’dan çok daha ileri bir noktada bulunuyor. Waymo, milyonlarca kilometrelik sürücüsüz yol testi yapmışken Tesla’nın bu alandaki sınırlı deneyimi, şirketin geride kalabileceği yönünde eleştirilere neden oluyor.

Yine de Cybercab tanıtımı, Tesla’nın sadece bir otomobil üreticisi olmaktan çıkıp, otonom sistemler ve yapay zeka odaklı bir teknoloji devine dönüşme yolunda attığı büyük bir adım olarak görülüyor. Ancak bu dönüşümün ne kadar başarılı olacağı, Cybercab’in gerçekten otonom bir araç olup olamayacağı ve güvenlik endişelerinin ne ölçüde çözülebileceğiyle doğrudan bağlantılı deniliyor.

BİLİM-KURGU FİLMİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ: TESLA ROBOVAN

Tesla, Cybercab'ı tanıttığı etkinlikte bir başka sürpriz daha yaptı ve ilk otobüsünü de görücüye çıkardı. "Robovan" olarak isimlendirilen otobüs, yüksek bütçeli bir bilim-kurgu filminden fırlamış gibi görünen, oldukça fütüristik bir tasarım ile geliyor.

Tesla Robovan, tıpkı Cybercab gibi tam otonom özellikte. Yani ne direksiyonu ne de pedalı var. Robovan, Elon Musk'ın açıklamasına göre 20 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olabilecek. Otobüsün kapıları ise yana doğru açılma özelliğine sahip. Tesla'nın ilk otobüsü Robovan'ın henüz çıkış tarihi veya fiyatı ise paylaşılmış değil.

TAŞ-KAĞIT-MAKAS OYNAYAN ROBOT: TESLA OPTİMUS

Tesla CEO’su Elon Musk, son zamanlarda yalnızca otonom araçlar değil, aynı zamanda yapay zeka destekli robotlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak, Tesla’nın Optimus robotu Cybercab ve Robovan'ın tanıtıldığı etkinlikte büyük bir şov yaptı. Musk, bu robotun insanlara hizmet edebileceğini ve çok çeşitli günlük işleri yerine getirebileceğini söyledi.

Etkinlik boyunca birçok Optimus robotu, kalabalığın arasına yürüyerek dikkatleri üzerine çekti. Bir videoda robotun bitkileri sulamak gibi basit insan görevlerini yerine getirdiği gösterildi. Ayrıca insanlar Optimus robotlarıyla etkileşimde bulunurken, robotlardan birinin konuklarla taş-kağıt-makas oynadığı görüldü.

Musk, Optimus robotunun köpek gezdirmekten çocuk bakıcılığına kadar birçok farklı görevi yerine getirebileceğini iddia ediyor. “Uzun vadede bu ürün 20.000 ila 30.000 dolar arasında olacak” diye ekleyen Musk, Optimus’un en büyük ürünlerden biri olacağını savundu.

Tesla, geçen yıl Optimus’un daha hafif ve hızlı bir 2. nesil versiyonunu duyurmuştu.

(Fotoğraflar: Tesla)