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Kim Kardashian evini özel itfaiye tutarak kurtardı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 25.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

24.11.2018 - 08:59 ABD’nin California eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve etkileri hala devam eden orman yangınlarının yankıları sürüyor. Dev yangınla mücadelede evini tahliye etmek zorunda kalan isimlerden biri olan Kim Kardashian'ın mülkünü özel itfaiye ekibi tutarak kurtardığı ortaya çıktı.

Kim Kardashian evini özel itfaiye tutarak kurtardı

California'da 84 kişinin ölümüne neden olan yangın etkisini sürdürüyor. Malibu sahiline kadar ilerleyen ve 13 bin 500 evin kül olmasına neden olan yangında, reality şov yıldızı Kim Kardashian da tahliye emri veriler 250 bin kişiden biriydi.

38 yaşındaki magazin yıldızı yangından evi zarar görmeyenler şanslı isimler arasında gösteriliyordu. Ancak gerçeğin farklı olduğu belirlendi.

Kardashian ve rapçi eşi Kanye West'in 60 milyon dolar değerindeki lüks malikânelerini özel itfaiye ekipleri tutarak kurtardığı ortaya çıktı.

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SADECE KENDİ EVİMİZİ KURTARMADIK

Ünlü komedyen Ellen DeGeneres'in programına konuk olan Kim Kardashian eleştiriler için "İnsanlar yanılıyor. Biz sadece kendi evimizi kurtarmadık. Evimiz mahallenin tam köşesinde. Yani alevler bizim eve sıçrasaydı, bu bütün mahallenin sonu olurdu. Dolayısıyla onlarca kişinin de hem hayatını hem de evlerini kurtardık" dedi.

Kim Kardashian ayrıca eşi Kanye West ile yangından etkilenen ailelere 500 bin dolara yakın para yardımında da bulunduklarını açıkladı.

Evini terk etmek zorunda kalan 38 yaşındaki Kardashian aynı gün sosyal medya hesabından yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etmişti.

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