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  4. Kim Kardashian göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi

Kim Kardashian göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi

03.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Kourtney Kardashian ile bir süredir arasında sorunlar olmasıyla gündeme gelen Kim Kardashian yine adından söz ettirdi. Kardeşlerinin önüne geçmeyi her zaman seven Kim, göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi.

Ailesiyle birlikte ekrana çıkan Kourtney Kardashian bir süredir yapımdan ayrılmayı düşünüyordu. The Kardashians'ın son bölümünde Kim Kardashian ile kavga eden abla Kardashian'a "Sensiz aile grubumuz var" itirafı yapılmıştı.

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Kim Kardashian tam da bu itirafıyla ve ablasıyla yaşadığı kavgayla gündemdeyken yine kıvrımlarını sergileyerek gündemi değiştirdi.

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Gucci pijama takımı ve göğüslerini zar zor kapatan iç çamaşırıyla pozlarını paylaşan Kim'e "Kardeşlerinin dikkat çekmesine izin vermiyor" yorumları yağdı.

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Her daim gündemde kalmayı başaran Kim yine hayranlarından tam not aldı.

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