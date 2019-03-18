Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki kızı North yine makyajlı

Rap şarkıcısı Kanye West dün Los Angeles’ta kilise konseri verdi. Kim Kardashian, etkinliğe çocuklarını da alarak gitti.

Konserin en dikkat çeken ismi Kardashian-West çiftinin en büyük çocukları North oldu.

Annesi Kim Kardashian’la bir örnek olarak simsiyah giyinen beş yaşındaki North, makyajlı hali ve özellikle siyah rujlu görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

Kardashian, kızının konserdeki görüntüsünü, özellikle de babası Kanye West ile birlikte şarkı söylemesini Instagram hesabından paylaştı.

Küçük North’un yaşından büyük görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. North’un daha küçük yaşlarında da ona ruj sürüp fotoğraflarını paylaşan Kardashian’a eleştiri yağdırılıyordu. Ancak Kardashian, tepkilere aldırış etmedi.

Kardashian daha önce de yapılan eleştirilere kızının daima moda ve makyaja ilgisi olduğunu ve bunun kendi seçimi olduğunu söyleyerek yanıt vermişti.



