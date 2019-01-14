Kim Kardashian’ın Barbie bebeği hazırlanıyor

Kim Kardashian’ın kendisine benzeyen Barbie bebeğinin piyasaya çıkması için sona yaklaşıldı.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, 2011 yılında, Barbie oyuncaklarını üreten Mattel şirketinin Kim Kardashian Barbie’si üzerinde çalıştığını duyurmuştu ama çalışma bugüne dek hayata geçmedi.

Kardashian, Barbie Kim’in geleceğiyle ilgili hayranlarının sorduğu soruya yanıt verirken konuya açıklık getirdi.

bie anlaşmamız vardı, ancak sonra anlaşma iptal edildi. Ama Kim K Barbie’sinin tekrar yapılması çok uzun sürmeyecek” ifadesini kullandı.

Barbie projesinin hayata geçmesi için rap şarkıcısı eşi Kanye West’in harekete geçtiğini söyleyen Kardashian, “Kanye projenin iptal edilmesine ne kadar üzüldüğümü biliyordu. Dolayısıyla Mattel’le görüştü ve bana benzeyen bebeğin yapılmasıyla hayallerimin gerçekleşmesini sağladı” dedi.

