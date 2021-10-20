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Kim Kardashian’ın fotoğraf tutkusu bu sefer kaçakçılığı ortaya çıkardı

20.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı ve iş insanı Kim Kardashian’ın 2018 yılında gerçekleşen Met Gala’da çektirdiği bir fotoğraf, 4 milyon dolarlık tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı.

Kim Kardashian’ın fotoğraf tutkusu bu sefer kaçakçılığı ortaya çıkardı

Kim Kardashian, sosyal medya hesabı için her zaman güncel ve dikkat çekici fotoğraflar çektirerek gündemde kalmayı seviyor. 40 yaşındaki televizyon yıldızı her sene görkemli bir etkinlikle düzenlenen Met Gala’nın 2018 yılındaki resepsiyonundan paylaştığı bir fotoğrafı, 4 milyon dolarlık bir tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı.

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MISIR’DAN İHBAR ETTİ

Kim Kardashian’ın Met Gala’da sergilenen antik Mısır rahibi Nedjemankh’ın mumyalandığı M.Ö. 1’inci yüzyıldan kalma tabutuyla olan fotoğrafı o dönem çok yankı uyandırdı. Dünya çapında ses getiren fotoğraf hakkında Manhattan Savcısı Matthew Bogdanos, Mısır’dan bir ihbar aldı. Fotoğrafı gören muhbir, 2011’de Arap Baharı sırasında Mısır’daki eylemleri fırsat bilip tabutu kaçırdığını ama hiç para alamadığını söylüyordu. Bogdanos’un yaptığı incelemeler, tabutun orijinal olduğunu ortaya çıkardı. Bogdanos tabutun New York’a nasıl ulaştığını araştırmaya başladı.

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SAHTE EVRAKLA

Tabutun izini 2013’te Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şarika’dan Avrupa genelindeki bazı kişilere gönderilen e-postalarda buldu. Hassan Fazeli adlı satıcı, eline geçirdiği tabutun fotoğraflarını, Avrupa’daki olası alıcılara göndererek müşteri aramıştı. Tabutu Almanya Hamburg’daki Dionysos Gallery’nin yöneticisi Roben Dib satın aldı. Tabut, BAE’den Almanya’ya Greko-Romen döneminden eser olduğunu gösteren sahte evrakla gönderildi.

TABUT İADE EDİLDİ

Roben Dib daha sonra tabutun 1971’de Mısır’dan yasal olarak getirildiğini gösteren başka bir sahte evrak düzenledi. Tabut daha sonra Fransız antikacı Christophe Kunicki ve partneri Richard Semper’a satıldı. Onlar da tabutu 4 milyon dolara Met’e sattı! Tabut 2019’da Mısır’a iade edildi. Christophe Kunicki ve Richard Semper Haziran 2020’de Fransa’da Roben Dib Ağustos 2020’de Almanya’da tutuklandı.


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Kim Kardashian
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