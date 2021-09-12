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Kim Kardashian'ın garip tarzı! Fetiş maskesiyle şoke etti!

12.09.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian sokak tarzıyla şoke etti. 40 yaşındaki Kardashian, baştan ayağa deriden oluşan tarzıyla herkesi şaşırttı. Şok edici bir BDSM esintili seçimiyle tüm gözleri üzerine çekti.

Kim Kardashian'ın garip tarzı! Fetiş maskesiyle şoke etti!

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian hem yeni marka için verdiği pozlarla hem de boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West’in grup seks itirafıyla gündemdeydi.

Aldatıldığı ortaya çıkan Kim Kardashian son olarak da tarzıyla gündem oldu.

Her zaman giydiği kıyafetlerle adından söz ettiren Kim bu sefer bambaşka bir tarzda ortaya çıktı. BDSM esintili tarzıyla görenleri şoke eden Kim Kardashian suratına da fetiş bir maske taktı.

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Ünlü isim tamamen siyah deriden oluşan tarzını Balenciaga çantasıyla tamamladı.

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Genellikle çıplaklığı seven Kim Kardashian bu seçimiyle hayranlarını şaşırtmayı yine başardı.

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Kim Kardashian'a bu tarzı sırasında ise anne Kris Jenner, ortağı Corey Gamble, kız kardeşi Kourtney Kardashian ve Travis Barker eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
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