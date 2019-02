Kim Kardashian'ın kırmızı tercihi olay oldu

Magazin dünyasının en sansasyonel ismi Kim Kardashian, yine herkesi şaşırtmayı başardı.

38 yaşındaki reality şov yıldızı, dün Los Angeles'ta bir fotoğraf çekiminden çıkarken görüntülendi.

Kim, kırmızı tonlarında, vücudunu saran straplez bir tulum giymişti.

Saçları da tulumuna uygun bir biçimde kızıla boyanmış olan Kardashian, geçtiğimiz gün de lolipop verken paylaştığı fotoğrafla sosyal medyaya damga vurmuştu.

The Keeping Up With The Kardashians şovunun yıldızı, kıvrımlarını saran tulumunun içinde ne kadar fit olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Saçları konusunda değişikliğe gitmekten korkmayan Kim'in kızıl saçlarının geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu merak konusu.

Üç çocuk annesi Kim'in küçük kardeşi Khloe, geçen hafta sevgilisi Tristan Thompson trafından aldatılmıştı. Kim ve ailesinin bu ara yeni gündemi bu ihanet haberi...

