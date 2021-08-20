Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü? Plastik cerrahlar inceledi

Bir süredir eşi Kanye West ile boşanma kararıyla gündemde olan Kim Kardashian'ın, son pozunda kalçasının görüntüsü dikkat çekti. Kardashian, bir anda sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Hayranları, ünlü TV yıldızının kalçasının alışılmışın dışında küçüldüğünü ileri sürdü. Bu da yıldızın, bıçak altına yatarak kalçasındaki dolgu malzemesini çıkarttırdığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Pozu inceleyen plastik cerrahlar da implantların büyük oranda azaltılmış göründüğünü söyledi.

Her ne kadar Kardashian, bu konuda yıllardır süregelen iddiaları yalanlasa da yani kalçasının doğal olduğunu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini savunsa da hayranları buna bir türlü inanmıyor.

Son fotoğrafı paylaşmasının ardından da bu konuda çok sayıda kişi görüş bildirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yemin ederim ki kalçası farklı görünüyor. Kim, kalçanı küçülttün mü?" diye yazdı. Bir başka kullanıcı da "Kim'in kalçasına ne oldu?" sorusunu sordu. Bu kişilerin inancı, Kardashian'ın kalçasını büyük gösteren dolgu malzemesini çıkarttırdığı yolunda.

"KALÇASINDA BİR BOŞLUK VAR"

Ertesin gün basına yansıyan fotoğraflara rağmen sadece onlar değil bazı estetik cerrahlar da bu görüşte. Ok Magazine'e konuşan estetik cerrah Mark Ho Asjoe, daha önceki fotoğraflarıyla kıyaslandığında Kim Kardashian'ın kalçasında bir boşluk olduğunu belirterek "Bir şeyler ortadan kaybolmuş" dedi.

Cerrah Asjoe, dolgu malzemesinin çıkarılması bir yana Kardashian'ın kalça bölgesinden yağ aldırmış olabileceğini de sözlerine ekledi.



