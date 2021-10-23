Kourtney Kardashian’dan yatak odasından kelepçeli paylaşım

Reality şovuyla dünya çapında üne kavuşan Kardashian ailesinden Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde müzisyen sevgilisi Travis Berker evliliğe bir adım daha yaklaşarak nişanlandıklarını duyurdu.

Çılgın çift, ilişkilerinin en özel anlarını Instagram hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker ile olan ateşli cinsel ilişkisiyle ilgili kinayeli paylaşımlar yaptı. 42 yaşındaki realite yıldızı, bir yatağa yayılmış bir çift kelepçe fotoğrafı paylaştı.

Kourtney Kardashian, sonrasında ise işi biraz daha ileri götürerek daha yuvarlak kalçanın ipuçlarını anlatan bir paylaşım yaptı. Yuvarlak bir kalça için yapılması gereken pilates hareketlerini paylaşan Kourtney Kardashian’ın konuyla ilgili bir de kitap yazdığı iddia edildi.

Kourtney Kardashian’ın, 45 yaşındaki Blink-182 davulcusu ile bebek sahibi olmak istediği kulaktan kulağa dolaşan dedikodular arasında yer alıyor.



